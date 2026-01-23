;

Fue campeón en el fútbol chileno en 2025 y ahora firmó contrato con la U: “Es algo que soñé toda la vida”

Salvador Negrete, delantero que estuvo a préstamo en Deportes Puerto Montt y se consagró campeón en la Segunda División, firmó su primer contrato profesional con el cuadro azul.

Bastián Lizama

Instagram @salvador.negrete._

Instagram @salvador.negrete._

Universidad de Chile aseguró un nuevo fichaje con miras a la temporada 2026. A través de redes sociales, los azules anunciaron la contratación del canterano Salvador Negrete, quien firmó su primer vínculo como profesional en la institución.

El delantero de 19 años regresó al club tras su paso a préstamo por Deportes Puerto Montt, donde disputó un total de 10 partidos durante el segundo semestre del 2025 y levantó el título de la Segunda División Profesional.

Revisa también:

ADN

“Este paso es algo súper hermoso y emocionante, es algo que siempre quise. En mi familia todos somos de la U y estar acá es algo que soñé toda la vida. Mis objetivos son seguir mejorando a nivel físico y futbolístico”, declaró el atacante azul a los canales oficiales de la U.

Según detalló el cuadro azul, Negrete se desempeña en la posición de extremo y se caracteriza por su velocidad y explosión. El jugador creció en Buin y se unió a las categoría Sub 16 del club durante 2021.

Tras destacar desde temprana edad, debutó en el profesionalismo con 17 años en la goleada ante Municipal Puente Alto por la Copa Chile 2024. Esa competencia terminó entregándole su primer título con la camiseta del “Romántico Viajero”.

Contenido patrocinado

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Las 10 canciones más grandes de Luis Alberto Spinetta, según Futuro

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Lanzan página web para buscar a los animales perdidos tras los incendios forestales en el sur de Chile

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

Cocinar para el calor: recetas para llevar en un cooler a la playa

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

¡Modo camping activado! Descubre la tendencia que marca el verano 2026 cerca de Santiago

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada &#039;Aperture&#039; y así se escucha

Un vibrante nuevo single: Harry Styles estrena la esperada 'Aperture' y así se escucha

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: &#039;Miren cómo quedé&#039;

Adulto mayor acusado de ser “falso damnificado” rompe el silencio tras funa: 'Miren cómo quedé'

&#039;Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales&#039;: Max Luksic sobre iniciativa &#039;Patente en un Día&#039;

'Esto está focalizado en patentes comerciales y profesionales': Max Luksic sobre iniciativa 'Patente en un Día'

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de &#039;Nueva Vida&#039;: &#039;Hace mucho tiempo lo tenía en mente&#039;

Martín White llegó a RadioActiva para presentar su versión de 'Nueva Vida': 'Hace mucho tiempo lo tenía en mente'

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Anne Hathaway y el mundo de la moda despiden a Valentino Garavani en Roma

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

Impacto en el mundo de la música: reconocido cantante da a conocer complejo estado de salud

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad