Fue campeón en el fútbol chileno en 2025 y ahora firmó contrato con la U: “Es algo que soñé toda la vida”

Universidad de Chile aseguró un nuevo fichaje con miras a la temporada 2026. A través de redes sociales, los azules anunciaron la contratación del canterano Salvador Negrete, quien firmó su primer vínculo como profesional en la institución.

El delantero de 19 años regresó al club tras su paso a préstamo por Deportes Puerto Montt, donde disputó un total de 10 partidos durante el segundo semestre del 2025 y levantó el título de la Segunda División Profesional.

“Este paso es algo súper hermoso y emocionante, es algo que siempre quise. En mi familia todos somos de la U y estar acá es algo que soñé toda la vida. Mis objetivos son seguir mejorando a nivel físico y futbolístico”, declaró el atacante azul a los canales oficiales de la U.

Según detalló el cuadro azul, Negrete se desempeña en la posición de extremo y se caracteriza por su velocidad y explosión. El jugador creció en Buin y se unió a las categoría Sub 16 del club durante 2021.

Tras destacar desde temprana edad, debutó en el profesionalismo con 17 años en la goleada ante Municipal Puente Alto por la Copa Chile 2024. Esa competencia terminó entregándole su primer título con la camiseta del “Romántico Viajero”.