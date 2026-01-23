Universidad de Chile se alista para disputar su primer partido amistoso del 2026. Tras la suspensión de su duelo ante Racing por los incendios forestales en Concepción, el cuadro azul viajará hasta Perú para enfrentar a Universitario por la tradicional “Noche Crema”.

El compromiso marcará el estreno oficial del ciclo de Francisco “Paqui” Meneghini como técnico de la U, que llega con la necesidad de sumar rodaje de cara a su estreno en el Campeonato Nacional, programado para el viernes de 30 de enero ante Audax Italiano.

Además, el partido contra el equipo tricampeón del fútbol peruano le permitirá a los laicos observar a sus nuevos refuerzos en cancha: Eduardo Vargas, Lucas Romero, Octavio Rivero y Juan Martín Lucero, quienes ya fueron presentados oficialmente en el Centro Deportivo Azul.

¿Cuándo y a qué hora juega U. de Chile vs Universitario por la Noche Crema?

El amistoso entre Universitario y Universidad de Chile está programado pra este sábado 24 de enero, a las 22:00 horas, en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

¿Dónde ver y quién transmite en vivo el amistoso de la U. de Chile vs Universitario?

En TV, el partido será transmitido por TV Perú y Canal D del IRTP del vecino país.

En Chile, la única opción para verlo en vivo y online será a través del canal de YouTube de Universitario, aunque para esto se deberá pagar una suscripción de 4.200 pesos chilenos.