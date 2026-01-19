Ignacio Jeraldino deja Unión Española y se mantendrá en Primera División

Al mando de Ronald Fuentes, Ñublense cerró su temporada 2025 con derrotas en 8 de los últimos 10 partidos. En general, un año irregular que cerraron en el puesto décimo, quedando fuera de todas las competencias internacionales.

En base a esto, Ñublense contrató a Juan José Ribera para dirigir al conjunto chillanejo para la temporada 2026. Hace un par de días, en su primera conferencia de prensa, el nuevo técnico adelantó que el delantero Ignacio Jeraldino estaba cerca de arribar al Bicentenario Nelson Oyarzún.

Luego de un par de días, Ñublense hizo oficial hoy lunes el fichaje del chileno de 30 años. El experimentado atacante llega en condición de préstamo desde la descendida Unión Española.

Jeraldino se formó en Unión San Felipe, fue cedido al Parma sub-19, pasó por Atlas y Santos Laguna de México, Real Sporting, Audax Italiano y su último paso por Santa Laura. Con los “hispanos” estuvo una temporada, en donde alcanzó a jugar 31 partidos y marcar 8 goles.

De esta manera, Ñublense suma a su séptima incorporación tras oficializar a Diego Cespedes, Felipe Campos, Franco Rami, Manuel Rivera, Joaquín González, Hernán Muñoz y Carlos Salomón.