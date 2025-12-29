Ñublense anuncia el retorno de un jugador que dejó huella en el club: nuevo refuerzo para los “Diablos Rojos” / Daniel Pino/UnoNoticias

Ñublense anunció este lunes el regreso del mediocampista Manuel Rivera, quien se convirtió en el cuarto refuerzo del club para la temporada 2026.

“El volante, con más de 100 partidos en los Diablos Rojos, volverá a vestir nuestros colores tras su paso por la Cuarta Región. ¡Bienvenido nuevamente a Chillán, Manu!”, señaló el elenco chillanejo en sus redes sociales.

El futbolista de 29 años viene de vestir la camiseta de Deportes La Serena, donde disputó 22 partidos por el Campeonato Nacional 2025, pero solo fue titular en 9 duelos.

Manuel Rivera vivirá su segunda etapa en Ñublense, club que defendió entre 2021 y 2024. El mediocampista se suma a Carlos Salomón, Hernán Muñoz y Joaquín González, los refuerzos confirmados de los “Diablos Rojos” para el próximo año.