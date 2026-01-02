;

Ñublense tiene nuevo delantero tras las salidas de Patricio Rubio y Gonzalo Sosa: llega desde Argentina

El cuadro de Chillán llegó a un acuerdo para incorporar a Franco Rami, atacante argentino que pertenece a Belgrano de Córdoba.

Ñublense sigue activo en el mercado de pases. Tras las salidas de Gonzalo Sosa y Patricio Rubio, el cuadro de Chillán comenzó a moverse para buscarles un reemplazo y en las últimas horas cerró a su nuevo centrodelantero para la temporada 2026.

Según informó el periodista César Luis Merlo, los “Diablos Rojos” llegaron a un acuerdo por el fichaje de Franco Rami, atacante argentino de 22 años proveniente de Aldovisi y cuyo pase pertenece a Belgrano de Córdoba.

El joven delantero no fue considerado en el primer equipo del “Pirata” y jugó cedido en el “Tiburón” durante todo el 2025, periodo en el que alcanzó a disputar 19 partidos y convirtió tres goles.

Esta vez, Rami también arribará a Ñublense en calidad de préstamo, con una opción de compra de 350 mil dólares por el 70% de su pase, marcando así su primera experiencia profesional fuera de Argentina.

A la espera de oficialización, el elenco chillanejo sumará su quinto refuerzo para el 2025, luego de las llegadas de Carlos Salomón, Hernán Muñoz, Joaquín González y Manuel Rivera.

