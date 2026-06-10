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El antojo perfecto para la lluvia en Santiago: cómo preparar sopaipillas caseras para capear el frío

Con precipitaciones durante gran parte del día, este clásico chileno vuelve a ser uno de los favoritos para acompañar la jornada.

Ruth Cárcamo

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La lluvia ya comenzó a caer en la Región Metropolitana y, según los pronósticos, se extenderá durante gran parte de la jornada. En este escenario, un clásico infaltable de los hogares chilenos vuelve a tomar protagonismo: las sopaipillas caseras.

Fáciles de preparar y con ingredientes que habitualmente están disponibles en la cocina, esta tradicional receta se convierte en una de las opciones favoritas para acompañar una tarde fría y lluviosa.

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Cómo preparar sopaipillas caseras

Para una preparación destinada a cuatro personas, se necesitan los siguientes ingredientes:

  • 2 tazas de harina sin polvos de hornear
  • 2 cucharadas de manteca o margarina
  • 1/2 taza de zapallo cocido y molido (opcional)
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1/2 taza de agua tibia aproximadamente
  • Aceite para freír
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Patricio Nahuelhual

Paso a paso

  • Lo primero es mezclar la harina con la sal en un recipiente amplio. Luego se incorpora la manteca previamente derretida y el zapallo molido, en caso de utilizarlo, hasta integrar todos los ingredientes.
  • Posteriormente, se agrega el agua tibia de manera gradual mientras se amasa, hasta obtener una mezcla suave y uniforme que no se adhiera a las manos.
  • Una vez lista, la masa debe reposar entre 20 y 30 minutos cubierta con un paño limpio.
  • Tras el reposo, se estira con un uslero hasta alcanzar un grosor aproximado de cinco milímetros. Después se cortan círculos utilizando un vaso o molde similar y se pinchan con un tenedor para evitar que se inflen excesivamente durante la cocción.
  • El siguiente paso es freírlas en abundante aceite caliente hasta que adquieran un color dorado por ambos lados. Finalmente, se retiran y se dejan escurrir sobre papel absorbente.

Cómo servirlas

Las sopaipillas pueden disfrutarse recién hechas, acompañadas de pebre, mostaza o azúcar flor. También existe la opción de prepararlas como sopaipillas pasadas, sumergiéndolas en chancaca caliente (pincha aquí para conocer esa receta).

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Leonardo Silveira

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