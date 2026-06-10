El antojo perfecto para la lluvia en Santiago: cómo preparar sopaipillas caseras para capear el frío

La lluvia ya comenzó a caer en la Región Metropolitana y, según los pronósticos, se extenderá durante gran parte de la jornada. En este escenario, un clásico infaltable de los hogares chilenos vuelve a tomar protagonismo: las sopaipillas caseras.

Fáciles de preparar y con ingredientes que habitualmente están disponibles en la cocina, esta tradicional receta se convierte en una de las opciones favoritas para acompañar una tarde fría y lluviosa.

Cómo preparar sopaipillas caseras

Para una preparación destinada a cuatro personas , se necesitan los siguientes ingredientes:

2 tazas de harina sin polvos de hornear

2 cucharadas de manteca o margarina

1/2 taza de zapallo cocido y molido (opcional)

1/2 cucharadita de sal

1/2 taza de agua tibia aproximadamente

Aceite para freír

Patricio Nahuelhual Ampliar

Paso a paso

Lo primero es mezclar la harina con la sal en un recipiente amplio. Luego se incorpora la manteca previamente derretida y el zapallo molido , en caso de utilizarlo, hasta integrar todos los ingredientes.

en un recipiente amplio. Luego se incorpora la , en caso de utilizarlo, hasta integrar todos los ingredientes. Posteriormente, se agrega el agua tibia de manera gradual mientras se amasa, hasta obtener una mezcla suave y uniforme que no se adhiera a las manos .

mientras se amasa, hasta obtener una mezcla suave y uniforme que . Una vez lista, la masa debe reposar entre 20 y 30 minutos cubierta con un paño limpio.

con un paño limpio. Tras el reposo, se estira con un uslero hasta alcanzar un grosor aproximado de cinco milímetros. Después se cortan círculos utilizando un vaso o molde similar y se pinchan con un tenedor para evitar que se inflen excesivamente durante la cocción.

hasta alcanzar un grosor aproximado de cinco milímetros. Después utilizando un vaso o molde similar y para evitar que se inflen excesivamente durante la cocción. El siguiente paso es freírlas en abundante aceite caliente hasta que adquieran un color dorado por ambos lados. Finalmente, se retiran y se dejan escurrir sobre papel absorbente.

Cómo servirlas

Las sopaipillas pueden disfrutarse recién hechas, acompañadas de pebre, mostaza o azúcar flor. También existe la opción de prepararlas como sopaipillas pasadas , sumergiéndolas en chancaca caliente (pincha aquí para conocer esa receta).