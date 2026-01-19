Vuelve la Champions League: estos serán los partidos por la penúltima fecha de la fase de liga
Entre martes y miércoles, se jugará la séptima jornada para definir a los clasificados a la próxima etapa del torneo.
Continúa la marcha de la actual temporada 25/26 de la Champions League y algunos clubes ya se consolidan en la parte alta de la tabla, mientras que otros luchan por intentar escalar, buscando ese pase a octavos de final.
Arsenal continúa siendo el líder de la clasificación con 18 puntos, siendo el único equipo en ganar los seis partidos, seguido por el Bayern Múnich, Paris Saint Germain, el actual campeón, Manchester City, Atalanta, Inter de Milán, Real Madrid y, por último, el Atlético de Madrid. Estos son, hasta el momento, los primeros ocho puestos que clasifican directo a octavos de final.
En cuanto a la mitad de la tabla, del puesto 9 al 24, jugarán partidos de playoffs con eliminación directa. Los ocho vencedores se sumarán a los ocho primeros de la tabla en octavos de final.
Este martes 20 y miércoles 21 de enero, se jugará la séptima fecha de la primera fase de la Liga de Campeones, a tan solo una jornada para definir los puestos definitivos de la tabla.
Entre los partidos más destacados, resalta la visita del Arsenal al Inter de Milán, el Tottenham contra Borussia Dortmund y el Olympique Marsella contra Liverpool.
La agenda de la séptima jornada de la Champions League 25/26
Martes 20 de enero
12:30 hrs | Kairat Almaty vs. Club Brujas | Astana Arena
14:45 hrs | Bodø/Glimt vs. Manchester City | Aspmyra Stadion
17:00 hrs | FC Copenhague vs. Napoli | Parken Stadion
17:00 hrs | Inter de Milán vs. Arsenal | Giuseppe Meazza
17:00 hrs | Olympiakos vs. Bayer Leverkusen | Stadio Georgios Karaiskakis
17:00 hrs | Real Madrid vs. AS Mónaco | Estadio Santiago Bernabéu
17:00 hrs | Sporting de Portugal vs. PSG | Estadio José Alvalade
17:00 hrs | Tottenham Hotspur vs. Borussia Dortmund | Tottenham Hotspur Stadium
17:00 hrs | Villarreal vs. Ajax | Estadio de la Cerámica
Miércoles 21 de enero
14:45 hrs | Galatasaray vs. Atlético de Madrid | RAMS Park
14:45 hrs | Qarabag vs. Eintracht Frankfurt | Tofiq Bəhramov
17:00 hrs | Atalanta vs. Athletic Club | New Balance Arena
17:00 hrs | Chelsea vs. Pafos | Stamford Bridge
17:00 hrs | Bayern Múnich vs. Unión Saint-Gilloise | Allianz Arena
17:00 hrs | Juventus vs. Benfica | Allianz Stadium
17:00 hrs | Olympique de Marsella vs. Liverpool | Orange Velódrome
17:00 hrs | Newcastle United vs. PSV | St. James’ Park
17:00 hrs | Slavia Praga vs. Barcelona | Fortuna Arena
