Cae otro DT en el fútbol chileno: “Hasta hace seis partidos pensé que seguía; me voy tranquilo”

El término del Campeonato Nacional 2025 cobró una nueva víctima entre los técnicos del fútbol chileno. Esta vez, Ronald Fuentes, entrenador de Ñublense, confirmó su salida de la institución pese a cerrar la temporada con una goleada por 5-0 ante Cobresal en Chillán.

Si bien el estratega nacional ya había puesto en duda su continuidad hace algunos días, este domingo ratificó la decisión y sostuvo: “Lo único que puedo decir es que hasta seis partidos atrás pensé que seguía. Después del quinto partido hacia atrás, o sea, hablamos de la fecha 25, ya tenía muy claro que no iba a seguir por los resultados".

“Al fin y al cabo, el resultado es el que termina mandando, no solamente acá, sino que en muchos clubes. Me voy con la conciencia alta, puedo mirar a los dueños del club y a la gente de Chillán, que le quiero agradecer todo el buen comportamiento conmigo, se portaron excelente. Donde salía siempre había una palabra de apoyo, independiente del mal resultado, así que me tiene muy contento la etapa que viví acá“, agregó.

En esa línea, Fuente remarcó: “Fui muy feliz acá, disfruté cada día de los entrenamientos que realicé y afortunadamente lo coronamos hoy día con un triunfo categórico, donde fuimos inmensamente superiores a Cobresal".

La despedida de Ronald Fuentes

Por otro lado, el técnico de 56 años también realizó un balance general de la campaña de Ñublense. “Me voy muy tranquilo, con la conciencia de que lo que ofrecimos en forma de jugar lo logramos. No olviden que en esos partidos malos donde no ganamos, porque la gente tiene memoria a corto plazo, no fuimos superados y jugamos en seis de ellos con un jugador menos y aún así tratamos de buscar el arco rival", afirmó.

“Nunca perdimos la confianza en el grupo, de hecho lo trabajamos, lo conversamos, planteamos bien los partidos, ningún rival fue superior a nosotros, ninguno. Pueden decir muchas cosas, pero las estadísticas, que son números importantes, indican eso”, continuó.

Finalmente, Ronald Fuente sentenció: “El partido de hoy fue un reflejo de lo que hicimos. El primer tiempo lo repetimos tres o cuatro veces, pero no se hacían los goles, y claro, los goles te dan esa tranquilidad para manejar ciertos momentos del juego. Y también hicimos cosas muy buenas con los jugadores jóvenes del club, hicimos debutar dos más".

“Ojalá que el club, independiente del técnico que llegue, pueda ser capaz de seguir sacándole rendimiento a chicos que tienen mucho potencial. Me voy muy tranquilo, porque hicimos muchas cosas buenas por el club y con el club", cerró.