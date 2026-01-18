Vuelco inesperado en el futuro de Emiliano Vecchio: la drástica medida que evalúa Unión Española

El futuro de Emiliano Vecchio podría dar un giro inesperado. Hace pocas semanas, el volante argentino retornó al fútbol chileno como nuevo refuerzo de Unión Española para disputar la Primera B 2026, pero su continuidad está en duda y podría irse del club sin siquiera redebutar en Independencia.

Según informó el periodista Juan Pablo Espinosa del medio partidario Independencia Hispana, la dirigencia del club estaría evaluando dar por terminado el vínculo del mediocampista de 37 años a solo días del primer partido oficial por Copa Chile y luego en el Ascenso.

“¿Con un pie fuera? Tras un extenso reporteo, la directiva de Unión Española está evaluando considerablemente rescindir el contrato de Emiliano Vecchio. Esto se debe a un conflicto interno con el gerente Sabino Aguad y ausencias a entrenamientos“, afirmó el reportero.

La noticia surge un día después del partido amistoso que Unión Española jugó ante San Luis de Quillota por la “Noche Canaria”, compromiso que finalizó con una derrota por 1-0 y donde Vecchio no estuvo presente.

Justamente, Gonzalo Villagra, técnico del cuadro hispano, fue consultado en conferencia por la ausencia del volante y respondió: “Desde mi punto de vista, no está en condiciones de ser citado. Se ha tenido que ausentar de algunos entrenamientos por diversos motivos y aún no está en condiciones de participar”, afirmó el DT.