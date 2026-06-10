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“Eres un maricón” y “cloaca humana”: Paty Maldonado barre el piso con Pablo Mackenna tras su paso por Primer Plano

@lamaldito le envió un mensaje al ex CQC luego de su participación en el espacio farandulero de Chilevisión.

Javier Méndez

“Eres un maricón” y “cloaca humana”: Paty Maldonado barre el piso con Pablo Mackenna tras su paso por Primer Plano

Paty Maldonado respondió con duros términos a Pablo Mackenna, luego de que el fin de semana el comunicador participara en Primer Plano y cuestionara a la cantante.

En el programa conducido por Francisca García-Huidobro, el exintegrante de CQC apuntó directamente contra la opinóloga y sostuvo que ella habría recibido más apoyo estatal que otros artistas durante la dictadura militar.

“Estamos hablando de una persona que del Estado recibió, proporcionalmente, más que nadie durante 17 años”, fue parte de lo que afirmó el presentador.

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Fiel a su estilo, @lamaldito no guardó silencio y entregó su réplica a través de un video en su canal de YouTube. En su descargo, aseguró que no entiende el motivo de los cuestionamientos

Ahí se sinceró: “Yo nunca he recibido un bono o un sueldo de ningún gobierno. En el gobierno militar no fui ni ministra, ni alcaldesa, ni senadora, ni diputada, ni del consejo, ni vocera, ni siquiera presidenta de la junta de vecinos”.

“Pablo, en buenos términos te voy a decir algo. Eres un maricón (...) Yo no te he hecho nada a ti, no he hablado mal de ti. No entiendo”, expresó la exintegrante de Mucho Gusto.

“Tengo la sensación que a ti te mandaron los actores, a defender a los actores. Si te mandaron a ti como vocero, cometieron un error muy grande”, sumó en cierto punto del registro.

Maldonado le pidió al exconductor que demostrara sus dichos con pruebas concretas y luego recordó una serie de episodios polémicos vinculados a Mackenna, incluyendo situaciones relacionadas con conducción bajo los efectos del alcohol.

Casi al final del registro le dijo: “Eres un perdedor, borracho y enfermo de alcoholismo... eres una cloaca humana”.

Revisa el video completo de Patricia Maldonado a continuación:

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