Estuvo 12 años en Curicó Unido y ahora da el salto a la Primera División del fútbol chileno: fichaje confirmado / Cristofer Devia/ Uno noticias

Este domingo, Ñublense anunció a su tercer refuerzo para la temporada 2026. Se trata de Joaquín González, lateral derecho que viene de defender a Curicó Unido en la Primera B.

Este 2025, el futbolista de 24 años disputó 26 partidos como titular en el torneo de ascenso, siendo pieza clave en la zaga del cuadro curicano.

Hace unos días, el defensa publicó un sentido mensaje para despedirse de Curicó, donde se formó y debutó profesionalmente. “Hoy me toca despedirme del club que fui parte por más de 12 años, nada más que agradecer al club por formarme como jugador y lo más importante como persona”, escribió en una publicación de Instagram.

Joaquín González se sumó al arquero Hernán Muñoz y al central Carlos Salomón como nuevas incorporaciones de Ñublense para el próximo año.