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Detienen a miembros del Tren de Aragua por homicidio en Independencia: mataron a exintegrante que formó su propia banda

Los imputados, de nacionalidad venezolana y ecuatoriana, fueron identificados por el OS9 y la Fiscalía ECOH como los presuntos autores del asesinato de un joven de 19 años.

Cristóbal Álvarez

Referencial

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Dos presuntos integrantes del Tren de Aragua fueron detenidos por Carabineros en el marco de una investigación que busca esclarecer el homicidio de un joven venezolano de 19 años ocurrido en abril pasado en la comuna de Independencia.

La víctima había abandonado la estructura criminal y, según los antecedentes recopilados, se encontraba vinculada a una nueva célula delictual al momento de su muerte.

Las capturas fueron concretadas por personal del OS9 de Carabineros junto al Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, tras más de dos meses de diligencias investigativas que permitieron identificar a los presuntos responsables del crimen registrado la madrugada del 3 de abril en calle Bezanilla.

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Los detenidos corresponden a dos ciudadanos extranjeros identificados con las iniciales C.E.A.Z. y C.A.G.Z., de nacionalidad venezolana y ecuatoriana, respectivamente, quienes fueron ubicados como autores del ataque armado que terminó con la vida del joven.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, la víctima regresaba a su domicilio junto a su pareja cuando fue interceptada por al menos dos sujetos que le dispararon en reiteradas ocasiones.

“La víctima se dirigía a su domicilio y es en ese momento en que fue abordada por al menos dos sujetos que le habrían efectuado disparos en su contra. Producto de esto, falleció en el lugar”, señaló la fiscal ECOH, Camila Palma.

La investigación permitió establecer que el fallecido había pertenecido previamente al Tren de Aragua, pero que al momento del homicidio integraba una nueva célula criminal.

Asimismo, los investigadores determinaron que anteriormente había desempeñado funciones operativas para la organización transnacional en diversos delitos violentos cometidos en la Región Metropolitana.

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