“Llegar a Primera División era algo que venía buscando hace rato... Se presentó esta oportunidad y no dudé en venir”

Carlos Salomón tendrá su gran revancha en Primera División. El defensa formado en Universidad Católica jugó la última temporada en Deportes Copiapó, convirtiéndose en una de las figuras de la Primera B, y recientemente fue anunciado como nuevo refuerzo de Ñublense para la temporada 2026.

En diálogo con los canales oficiales del cuadro de Chillán, el central de 25 años valoró su regreso a la categoría de honor del fútbol chileno y abordó su próximo desafío con la camiseta de los “Diablos Rojos”, que buscarán dejar atrás su irregular campaña en 2025.

“Me motivó y obviamente seduce llegar a Primera División. Era algo que venía buscando hace rato, se presentó ahora esta oportunidad y no dudé en venir, porque era lo que andaba buscando", declaró el zaguero.

Consultado sobre sus objetivos para la próxima temporada, Salomón agregó: “Tratar de jugar la mayor cantidad de minutos, tratar de sumar siempre al equipo desde donde me toque estar, porque sabemos que así es el fútbol, y entregar todo dentro de la cancha”.

El defensor central también destacó las instalaciones del cuadro chillanejo y sostuvo: “Se ve que el club va en crecimiento, hace rato no veía un complejo así, que tuviera tantas canchas, todo de primer nivel”.

Finalmente, el nuevo refuerzo de Ñublense le envió un mensaje a los hinchas del club. “Para todos los hinchas, que estén conscientes de que me voy a entregar por completo por el club, por esta insignia. Que nos estén apoyando durante todo el año, que nosotros los vamos a representar dentro de la cancha", cerró.

Los números de Carlos Salomón en el 2025

El ahora exzaguero de Deportes Copiapó disputó 34 partidos entre la Primera B, la Copa Chile y la Liguilla de Ascenso. Además, anotó un gol y cerró la temporada como uno de los defensas más regulares del torneo, acumulando un total de 3.045 minutos.

Formado en las divisiones inferiores de Universidad Católica, Salomón también registra pasos por Santiago Morning, Barnechea y Deportes Santa Cruz. Ahora, volverá a la máxima categoría de la mano de Ñublense, donde ya sumó algunos partidos con el elenco cruzado durante el 2021.