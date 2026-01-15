Juan José Rivera adelanta qué jugador está por llegar a Ñublense: “Estaría cerca de poder arribar al club”

Al mando de Ronald Fuentes, Ñublense cerró su temporada 2025 con derrotas en 8 de los últimos 10 partidos. En general, un año irregular que cerraron en el puesto décimo, quedando fuera de todas las competencias internacionales.

Ante esto, Juan José Rivera, quien fuera jugador de Ñublense en la temporada 2008-2009, está de vuelta en Chillán después de 17 años y este jueves brindó su primera conferencia oficial a cargo de la banca del conjunto “chillanejo”.

“Estoy muy contento de estar de nuevo en Chillán, y estoy muy contento de estar nuevamente en Ñublense. Es de los pocos equipos que me ha tocado ser entrenador y jugador (...) Así que es una doble responsabilidad poder hacer una buena campaña, poder estar a la altura, poder competir bien y trabajar de buena forma”, declaró.

En cuanto a la conformación del plantel, el técnico de 45 años comentó que “me parece que de mitad hacia atrás estamos absolutamente conformados. Para todo lo que nosotros pretendamos hacer. Nosotros también somos un equipo que varía sistemas (...) Nos faltan las variantes arriba, que están absolutamente conversadas, estamos todos de acuerdo y pronto, seguramente, tendremos noticias sobre eso.

Al ser consultado sobre la llegada de Ignacio Jeraldino, respondió que “es un centro delantero de categoría, que tiene generalmente harto gol, que lo conocemos bien, que se entrena bien. Es una alternativa que nosotros necesitamos y, lógicamente, estaría hoy día cerca de poder arribar con nosotros (sic)”.

“Tenemos buena competencia, gente joven y gente de experiencia compitiendo por un puesto. Es un poco lo que se busca, que cada jugador compita. Yo siempre digo esto: uno puede ser cercano o amigo de un compañero, pero tiene que querer el puesto del compañero. Esa competencia interna ayuda mucho al director del grupo”, cerró el recién arribado al Bicentenario Nelson Oyarzún.