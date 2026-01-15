;

VIDEO. Juan José Rivera adelanta qué jugador está por llegar a Ñublense: “Estaría cerca de poder arribar al club”

El nuevo técnico del cuadro de Chillán dio su primera conferencia de prensa al mando de los “Diablos Rojos”.

Damián Riquelme

Juan José Rivera adelanta qué jugador está por llegar a Ñublense: “Estaría cerca de poder arribar al club”

Juan José Rivera adelanta qué jugador está por llegar a Ñublense: “Estaría cerca de poder arribar al club” / Carlos Vásquez

Al mando de Ronald Fuentes, Ñublense cerró su temporada 2025 con derrotas en 8 de los últimos 10 partidos. En general, un año irregular que cerraron en el puesto décimo, quedando fuera de todas las competencias internacionales.

Ante esto, Juan José Rivera, quien fuera jugador de Ñublense en la temporada 2008-2009, está de vuelta en Chillán después de 17 años y este jueves brindó su primera conferencia oficial a cargo de la banca del conjunto “chillanejo”.

Revisa también:

ADN

“Estoy muy contento de estar de nuevo en Chillán, y estoy muy contento de estar nuevamente en Ñublense. Es de los pocos equipos que me ha tocado ser entrenador y jugador (...) Así que es una doble responsabilidad poder hacer una buena campaña, poder estar a la altura, poder competir bien y trabajar de buena forma”, declaró.

En cuanto a la conformación del plantel, el técnico de 45 años comentó que “me parece que de mitad hacia atrás estamos absolutamente conformados. Para todo lo que nosotros pretendamos hacer. Nosotros también somos un equipo que varía sistemas (...) Nos faltan las variantes arriba, que están absolutamente conversadas, estamos todos de acuerdo y pronto, seguramente, tendremos noticias sobre eso.

Al ser consultado sobre la llegada de Ignacio Jeraldino, respondió que “es un centro delantero de categoría, que tiene generalmente harto gol, que lo conocemos bien, que se entrena bien. Es una alternativa que nosotros necesitamos y, lógicamente, estaría hoy día cerca de poder arribar con nosotros (sic)”.

“Tenemos buena competencia, gente joven y gente de experiencia compitiendo por un puesto. Es un poco lo que se busca, que cada jugador compita. Yo siempre digo esto: uno puede ser cercano o amigo de un compañero, pero tiene que querer el puesto del compañero. Esa competencia interna ayuda mucho al director del grupo”, cerró el recién arribado al Bicentenario Nelson Oyarzún.

Revisa aqui la conferencia de prensa completa de Juan José Ribera

Contenido patrocinado

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

Dave Mustaine aclara dudas respecto a su posición política

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

BTS le pone título a su próximo comeback: ¿Cómo se llama y cuándo se lanza?

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

Hace 20 años Michelle Bachelet se transformó en la primera mujer Presidenta de Chile

¡Atención fanáticos! Soda Stereo &#039;Ecos&#039; suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¡Atención fanáticos! Soda Stereo 'Ecos' suma una nueva fecha en el Movistar Arena

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

¿Vendrá a Chile?: Rihanna anunciaría su regreso a la música después de 10 años con nueva gira

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: &#039;Aprende Italia...&#039;

Influencer europea reveló qué es lo que ama de Chile luego de vivir por 5 años en el país: 'Aprende Italia...'

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

A más de 6.700 metros de altura: matrimonio chileno establece récord Guinness en la laguna más alta del planeta

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: &#039;La gente va a poder comprar a un mejor nivel&#039;

La predicción de Latife Soto que le da esperanza a los chilenos: 'La gente va a poder comprar a un mejor nivel'

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

Somos Verano: la primera editorial de moda de Somos La Percha

&#039;Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: &#039;Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo&#039;&#039;

'Soy chapado a la antigua, fui criado con otros valores. Pero dije: 'Tengo 40 años, llegó el momento de sacarle provecho al cuerpo''

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad