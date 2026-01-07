En la edición de Los Tenores de este miércoles 7 de enero, nuestros panelistas analizaron el panorama en la delantera de Colo Colo tras la lesión de Marcos Bolados y las definiciones que se tomarán en la reunión de directores de Blanco y Negro de esta tarde.

Leo Burgueño, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas supieron de la decisión de Francisco Meneghini de cortar a Leandro Fernández y a otros seis jugadores del plantel de la Universidad de Chile.

Además, conversaron con Matías Fracchia, nuevo refuerzo de Coquimbo Unido, y comentaron la reaparición de Jorge Segovia luego del lío de Unión Española con la ANFP.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 7 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.