VIDEO. Los Tenores, entre la mano dura de Meneghini en la U de Chile y la conversación con Matías Fracchia
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también comentaron el complicado panorama que tiene Colo Colo en su delantera.
En la edición de Los Tenores de este miércoles 7 de enero, nuestros panelistas analizaron el panorama en la delantera de Colo Colo tras la lesión de Marcos Bolados y las definiciones que se tomarán en la reunión de directores de Blanco y Negro de esta tarde.
Leo Burgueño, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas supieron de la decisión de Francisco Meneghini de cortar a Leandro Fernández y a otros seis jugadores del plantel de la Universidad de Chile.
Además, conversaron con Matías Fracchia, nuevo refuerzo de Coquimbo Unido, y comentaron la reaparición de Jorge Segovia luego del lío de Unión Española con la ANFP.
Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 7 de enero y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
