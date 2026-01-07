;

“Paqui” Meneghini corta a otros seis jugadores en la U de Chile: dos ya tienen nuevo equipo

Este nuevo listado se suma al nombre de Leandro Fernández entre quienes deberán buscar club para la temporada 2026.

Javier Catalán

Matías Canessa

Foto: @udechile

Foto: @udechile

El gran protagonista del mercado chileno de esta semana es, sin duda, la Universidad de Chile, tanto por los rumores de fichajes como por las salidas de su plantel.

Por sorpresa tomó a muchos la decisión de Francisco Meneghini de “cortar” a Leandro Fernández, pero el delantero argentino no será el único jugador del equipo que deba buscar club para la temporada 2026.

Según información de ADN Deportes, hay otros seis futbolistas que no serán considerados por “Paqui”: Antonio Díaz, Jeisson Fuentealba, Renato Huerta, David Retamal, Flavio Moya y Sebastián Rodríguez.

De hecho, ya hay dos de ellos que están a detalles de asegurar club para el próximo año: Díaz y Fuentealba, quienes, de no mediar inconvenientes, partirán a la Universidad de Concepción en los próximos días.

Además, en Azul Azul también esperan concretar la salida de Matías Sepúlveda a Lanús, lo que dejaría un importante ingreso económico para comenzar a oficializar movimientos como los de Juan Martín Lucero o Lucas Romero.

