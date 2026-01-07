;

“Me formé en la vereda del frente, no desconozco eso, pero hoy mi presente es Católica... Estoy centrado acá”

“Todo el paso que tuve por los clubes anteriores me llevó hoy en día a estar acá”, declaró Bernardo Cerezo en su presentación como nuevo refuerzo de Universidad Católica.

Bastián Lizama

Instagram @bernardocerezo8

Instagram @bernardocerezo8

Bernardo Cerezo fue presentado este miércoles como nuevo refuerzo de Universidad Católica. El lateral derecho de 30 años entregó sus primeras palabras con la camiseta del elenco cruzado ante los medios y abordó su pasado en Universidad de Chile, club donde se formó como futbolista.

Consultados sobre los motivos que lo llevaron a fichar por la UC, el exdefensor de Ñublense explicó que “la motivación pasa por varios factores. Me tocó jugar aquí contra Católica, vi el estadio, la gente y es un ambiente espectacular”.

“Siempre quise vivir esa experiencia nuevamente. Eso es lo que más me motivó, el apoyo que tiene el hincha con los jugadores, que no dejan de alentar y eso es lo que me trajo acá”, agregó.

Respecto a su etapa en los azules, Cerezo sostuvo que “yo sí fui formado en la vereda del frente, no desconozco eso, pero hoy mi presente y mi futuro próximo es Universidad Católica. Estoy centrado acá y muy contento de haber llegado a esta hermosa institución”.

Además, abordó el aporte que puede entregarle al equipo de Daniel Garnero. “Todo el paso que tuve por los clubes anteriores me llevó hoy en día a estar acá. Hoy llego como un jugador más maduro, conozco el medio, he jugado copa internacionales y vengo a aportar mi granito de arena", afirmó.

“Siento que eso es fundamental, la experiencia que traigo, los años que llevo jugando y ayudar al equipo en lo que más pueda. Sé todos los objetivos que el club tiene. Esta institución siempre te exige estar al máximo día a día y estamos muy tranquilos con eso, con ganas de que empiecen ya los partidos oficiales", sentenció.

