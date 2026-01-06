No paran de llegar las malas noticias a Colo Colo y ahora, producto de una grave lesión, siguen perdiendo alternativas en el ataque.

ADN Deportes pudo saber que este martes, mientras se realizaba la segunda jornada de pretemporada alba en el complejo del Sifup, Marcos Bolados no pudo continuar el entrenamiento tras sufrir una fuerte molestia en la rodilla.

Luego de realizarse los exámenes correspondientes, se confirmó el peor diagnóstico posible: el delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado, por lo que se perderá, como mínimo, seis meses de competencia.

Esta lesión del atacante llega en el peor momento posible para Colo Colo, que, con un presupuesto muy acotado, aún no ha podido concretar la incorporación de ningún refuerzo para la ofensiva, aun cuando ya dejó partir a Salomón Rodríguez.

Ahora, sin Marcos Bolados, será prioritario para Blanco y Negro salir al mercado en busca de un centrodelantero que pueda repartir minutos con Javier Correa, quien pasa a ser el único “9” disponible para Fernando Ortiz.