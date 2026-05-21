Nueva técnica promete regenerar el cartílago dañado por la artrosis y evitar prótesis de rodilla / krisanapong detraphiphat

Una nueva técnica basada en reprogramación celular parcial está abriendo nuevas posibilidades para tratar la artrosis de rodilla, una enfermedad que afecta a millones de personas y que actualmente no tiene tratamientos para reparar el daño.

A diferencia de las terapias tradicionales —centradas principalmente en aliviar el dolor y reducir la inflamación—, esta estrategia apunta directamente a regenerar el tejido dañado utilizando células del propio paciente.

Según especialistas citados por el diario español El Periódico, el método podría convertirse en un “cambio de paradigma” dentro de la medicina regenerativa.

La artrosis se produce por el desgaste progresivo del cartílago, generando dolor, rigidez y pérdida de movilidad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en etapas avanzadas muchos pacientes terminan requiriendo cirugía y prótesis de rodilla.

Cómo funciona la nueva técnica

La llamada reprogramación celular parcial busca modificar ciertas funciones de las células para estimular la reparación del cartílago, un tejido que naturalmente tiene muy poca capacidad de regeneración.

Investigaciones recogidas por la revista científica Nature han mostrado avances relevantes en la comprensión del envejecimiento celular y sus posibles aplicaciones en enfermedades degenerativas.