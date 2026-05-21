Funcionaria de la PDI denuncia por agresión sexual a miembro de la misma institución en el Maule

Una grave situación institucional se registró al interior de la Jefatura Regional del Maule de la Policía de Investigaciones (PDI). Una funcionaria de la policía civil interpuso una denuncia formal por el delito de agresión sexual en contra de otro miembro de la misma institución policial en dicha zona del país.

Tras tomar conocimiento del caso, los antecedentes de la acusación fueron puestos de inmediato a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía local instruyó la apertura de una causa penal y ordenó que las primeras diligencias queden a cargo del Departamento de Asuntos Internos de la propia PDI, unidad especializada que deberá realizar los peritajes e interrogatorios bajo estrictos estándares de reserva, informa La Tercera.

Sumario interno y suspensión de funciones

En paralelo a la persecución penal que encabeza la justicia ordinaria, la PDI activó sus protocolos de control y ordenó la instrucción de un sumario administrativo con el objetivo de esclarecer la dinámica de los hechos y determinar las responsabilidades funcionarias que correspondan.

Como primera medida cautelar interna y para resguardar el éxito de la indagatoria, la jefatura institucional resolvió decretar la suspensión inmediata de sus funciones respecto del funcionario denunciado, apartándolo de sus labores habituales en la región mientras dure el proceso de investigación.

Hechos fuera de cuarteles

Desde la Policía de Investigaciones se refirieron brevemente al marco en que se habría desencadenado el ataque, precisando que, de acuerdo a los datos preliminares aportados, la presunta agresión sexual no habría ocurrido al interior de un recinto o cuartel institucional.

La policía civil enfatizó que, al existir ya una denuncia formalizada ante las autoridades de justicia, la investigación judicial y administrativa en curso será la instancia encargada de reconstruir técnicamente lo sucedido, garantizando el debido proceso y la protección de los derechos de las partes involucradas.