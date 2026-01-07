Jorge Segovia reaparece tras el portazo de la ANFP al reclamo de Unión Española: contundente mensaje

Tras la frustrada gestión judicial en contra de la ANFP para mantener a Unión Española en Primera División, el dueño del equipo de Independencia, Jorge Segovia, reapareció públicamente y dejó una potente reflexión en sus redes sociales.

A través de su cuenta de X, el dirigente español publicó un párrafo de una cita del poeta Charles McKay y señaló: “¿No tienes enemigos dices? Una pena amigo mío: ese alarde es vano".

“Aquel que participa en el combate del deber, que los valientes soportan, debería haber hecho enemigos. Si no los tienes, pequeño es entonces el trabajo que has hecho", agregó.

Finalmente, Segovia apuntó: “Si a ningún traidor has escarmentado, si ningún zafio patan te ha calumniado, si ningún entuerto has enderezado, entonces... has sido un cobarde redomado".

Con este mensaje, todo indica que Unión Española y Deportes Iquique no acudirán a la justicia ordinaria y aceptarán sus descensos a la Primera B. El cuadro hispano había contratado al destacado abogado Cristóbal Osorio, pero finalmente determinaron no judicializar la denuncia contra la ANFP por temor a las represalias que podría tomar TNT Sports en su contra.