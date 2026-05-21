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China y Rusia exigen a EE.UU. frenar presión contra Cuba tras imputación de Raúl Castro por asesinato

Un tribunal estadounidense acusó al exmandatario de 94 años por el derribo de dos avionetas en 1996, gatillando el rechazo en bloque de Pekín y Moscú ante lo que califican como herramientas de coerción.

Mario Vergara

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Getty Images / Ruma Aktar

Un complejo escenario de tensión geopolítica global se reactivó en las últimas horas tras una determinación judicial de los Estados Unidos. Los gobiernos de China y Rusia emitieron un enérgico llamado bilateral exigiendo a la administración de Donald Trump frenar de inmediato su agresiva campaña de presión contra Cuba, luego de que un tribunal estadounidense imputara formalmente por el delito de asesinato al expresidente de la isla, Raúl Castro, de 94 años.

La acusación penal presentada este miércoles acusa a Castro, quien en 1996 ejercía como comandante de las fuerzas armadas y dejó la presidencia en 2018, de conspirar para causar la muerte de ciudadanos estadounidenses mediante el derribo de dos avionetas en 1996. Las aeronaves, operadas por el grupo disidente Hermanos al Rescate, transportaban a tres ciudadanos norteamericanos y a un ciudadano cubano cuando fueron alcanzadas en el aire, falleciendo la totalidad de sus ocupantes. El histórico episodio ha sido una fuente permanente de disputas diplomáticas entre Washington y La Habana.

Duro rechazo de las potencias de Pekín y Moscú

La respuesta de los principales aliados internacionales de Cuba no se hizo esperar, cuestionando el uso de los tribunales norteamericanos para fines de intervención política. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, calificó la arremetida judicial y la campaña de persecución contra la isla como algo que “no puede ser tolerado”.

“Consideramos que, bajo ninguna circunstancia, deben emplearse tales métodos, que rozan la violencia, contra jefes de Estado, ya sean actuales o antiguos”, sentenció el vocero del gobierno ruso.

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Por su parte, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, instó a la Casa Blanca a detener de forma definitiva el uso de las sanciones y del aparato judicial como herramientas de coerción contra el país caribeño. Jiakun ratificó que Pekín se opone tajantemente a cualquier intento de fuerzas externas de aplicar presión bajo cualquier pretexto, manifestando que “China apoya firmemente a Cuba en la defensa de su soberanía nacional y dignidad”. Cabe destacar que los lazos entre ambas naciones se han profundizado sustantivamente desde la visita de Xi Jinping en 2014 y la posterior incorporación de Cuba a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2018 para el financiamiento de infraestructura estratégica.

El escenario tras la captura de Maduro y la asfixia petrolera

La imputación de Raúl Castro, que conlleva penas de cadena perpetua o muerte, fue catalogada por el actual presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, como una “acción política sin ningún basamento jurídico”. Desde la perspectiva de La Habana, la medida forma parte del diseño de la Casa Blanca para forzar el derrocamiento del régimen comunista en el Caribe.

La ofensiva estadounidense se ha materializado en un severo bloqueo de petróleo y nuevas restricciones económicas que han provocado masivos apagones y desabastecimiento de alimentos en la isla. A comienzos de este mes, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva dirigida a sancionar directamente a los funcionarios de los sectores de energía, defensa, finanzas y seguridad de Cuba. Esta intensificación de la presión ocurre bajo la sombra del tablero regional de enero, mes en que se concretó la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para enfrentar un juicio por narcotráfico en territorio norteamericano, hito tras el cual Donald Trump ha declarado de manera abierta y reiterada que Cuba está “lista para caer”.

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