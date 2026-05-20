Universidad Católica vs Barcelona: cuándo juegan, horario y quién transmite por TV y online el duelo por Copa Libertadores / MARCOS PIN

Universidad Católica vive horas claves en torno a su futuro en la Copa Libertadores, donde disputará la quinta fecha de la fase de grupos.

Tras el empate 1-1 entre Boca Juniors y Cruzeiro, los cruzados no podrán asegurar esta semana su paso a los octavos de final.

Sin embargo, deben dar el primer golpe enfrentándose este jueves 21 de mayo ante Barcelona de Guayaquil.

El elenco cruzado buscará su primer triunfo internacional en el remozado Claro Arena con tal de eliminar a los ecuatorianos y, en el peor de los casos, tener participación asegurada para Copa Sudamericana, aunque ya todo dependiendo de la última fecha.

¿Quién transmite UC vs Barcelona por TV?

El encuentro entre Universidad Católica y Barcelona lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de Chilevisión e ESPN Premium y también en la plataforma Disney+.

Recuerda que toda la acción de la Copa Libertadores la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 21 de mayo

20:30 horas | Universidad Católica vs. Barcelona | Claro Arena