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Deportes Concepción elige a su nuevo DT para salir de la crisis en Primera: debutará contra la U

El cuadro lila acordó la llegada de Fernando Díaz como su nuevo entrenador tras la reciente salida de Walter Lemma.

Bastián Lizama

Deportes Concepción elige a su nuevo DT para salir de la crisis en Primera: debutará contra la U

Deportes Concepción elige a su nuevo DT para salir de la crisis en Primera: debutará contra la U / Daniel Pino/UnoNoticias

Tras la salida de Walter Lemma, Deportes Concepción actuó con rapidez y ya definió a su nuevo entrenador para afrontar el segundo semestre en la Liga de Primera 2026, donde marcha como colista con apenas ocho puntos tras doce fechas disputadas.

Según informó el periodista César Luis Merlo, Fernando “Nano” Díaz será el encargado de asumir la banca del “León de Collao” con el desafío de sacar al equipo del fondo de la tabla y mantenerlo en Primera División.

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El estratega chileno, de 64 años, firmará contrato hasta el final de la temporada y verá el partido de este domingo ante Huachipato en el Estadio Ester Roa. Su debut será frente a Universidad de Chile, el sábado 30 de mayo en el Estadio Nacional.

La última experiencia de Díaz como DT fue en Deportes Iquique, donde asumió en abril de 2025. Sin embargo, su ciclo terminó en agosto de ese año tras sumar 5 victorias, 5 empates y 12 derrotas, en medio de una campaña que terminó con el descenso del cuadro nortino a la Primera B.

Dentro de sus logros, destacan el título obtenido con Unión Española en 2005 y la clasificación de Coquimbo Unido a la Copa Sudamericana 2024. Ahora aparece como la apuesta más sólida para intentar levantar a Deportes Concepción, que recurrirá a su tercer entrenador de la temporada para enderezar el rumbo en la Liga de Primera.

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