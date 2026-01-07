VIDEO. “Me fui muy chico de Chile... Ahora me toca volver, es una liga que conozco y me siento cómodo, no lo pensé mucho”
En diálogo con Los Tenores, Matías Fracchia abordó su regreso al fútbol chileno como nuevo refuerzo de Coquimbo Unido. “Estoy feliz de estar acá”, agregó.
Matías Fracchia, nuevo refuerzo de Coquimbo Unido, habló este miércoles con Los Tenores de ADN y abordó su regreso al fútbol chileno para la temporada 2026, luego de sus pasos por clubes de Uruguay, Guatemala y Brasil.
Consultado sobre su llegada al cuadro pirata, el exdefensor de O’Higgins sostuvo que “estoy feliz de estar acá. Ojalá que podamos repetir algo de lo que hicieron el año pasado. La verdad es que el equipo tuvo un tremendo año y ojalá seguir en ese camino".
Revisa también:
El central de 30 años nació en Chile cuando su padre, Marcelo Fracchia, jugaba por Unión Española, aunque luego partió junto a su familia a Estados Unidos, donde vivió gran parte de su adolescencia.
“Siempre me preguntan por él y más acá en Chile. Mi viejo hizo casi toda la carrera acá, entonces siempre que vengo para acá me preguntan mucho por él y lo tomo bien”, agregó al respecto.
Sobre su presente futbolístico, el ex Coritiba señaló que “cuando salí de O’Higgins, me fui a Uruguay, después a Guatemala, de nuevo Uruguay y el año pasado me tocó ir a Brasil, gracias a un año 2024 que me fue muy bien”.
“Me tocó la oportunidad de llegar a Brasil y la verdad es que fue una experiencia espectacular. Es una liga capaz que al mismo nivel de Europa, con jugadores muy buenos. Cuando llegué me tocó jugar casi todos los partidos y después no nos fue muy bien. El técnico hizo un par de cambios, el equipo empezó a ganar y no tuve la continuidad de los minutos que me hubieran gustado tener, pero estuve siempre entrenando bien y preparándome bien para lo que venía", añadió.
Matías Fracchia y su llegada a Coquimbo Unido
Por otro lado, el defensor explicó como se gestó su llegada al vigente campeón del fútbol chileno. “Coquimbo me viene hablando hace años, por una cosa u otra nunca se dio y ahora yo venía un poco siguiendo el fútbol chileno. Cada vez que veía los resultados, Coquimbo estaba ganando y ganando, y obviamente cuando me llamaron de nuevo este año, me interesó mucho llegar a un equipo campeón", aseguró.
También abordó lo que será el desafío de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores: “Van a haber muchos partidos, hartos viajes y todo, pero veo que tenemos un plantel bastante grande. Siguen llegando jugadores, tenemos dos o tres jugadores en cada posición de un nivel muy alto, así que creo que lo vamos a poder manejar bien y ojalá que en todos los torneos podamos hacer un buen trabajo", afirmó.
Además, no descartó quedarse en Coquimbo por varios años más: “Ojalá, creo que el jugador siempre busca una casa y poder quedarse varios años. A mí en mi carrera me ha tocado viajar bastante. Los últimos cuatro años me ha tocado jugar en países diferentes, ligas diferentes, copas internacionales diferentes. El año pasado me tocó jugar en la B de Brasil, donde el nivel es altísimo, no es una liga de segunda edición. He tenido suerte, buenas experiencias y ojalá que pueda ayudar acá con toda esa experiencia".
Por último, Matías Fracchia recordó su infancia en Chile y su experiencia en Estados Unidos: “Desde chico nos fuimos a Estados Unidos, yo tenía capaz que cinco o seis años, así que completé todos los estudios allá. Entré en la universidad, estuve dos años y después me decidí por tomar el rumbo de jugar profesional y me vine para Chile. Creo que fue una experiencia espectacular, aprendí mucho. No llegué a terminar la universidad, pero congelé y en algún momento me gustaría volver a retomar eso".
“Me fui de muy chico de Chile, pero lo último que me acuerdo es que mi viejo estaba jugando en Everton. Me acuerdo de Viña y las dunas, siempre le he tenido mucho cariño a Chile. Ahora me toca volver de nuevo, es una liga que conozco, un país que conozco. Me siento cómodo, así que no lo pensé mucho y estamos acá felices", sentenció.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.