Meneghini sorprende y ‘corta’ a un inesperado jugador de la U: ya interesa en clubes de Chile y Argentina

Francisco Meneghini empezó a tomar decisiones de peso en Universidad de Chile. El técnico argentino inició la pretemporada de los azules el pasado lunes y ya adoptó una determinación importante: sumó a un nuevo cortado para el 2026.

Según informó Emisora Bullanguera y ratificó ADN Deportes, “Paqui” le notificó a Leandro Fernández que no será considerado para la próxima temporada. ¿La razón? La falta de cupos de extranjeros ante la inminente llegada de Juan Martín Lucero y Octavio Rivero.

El delantero de 34 años tampoco es el del gusto del DT y, pese a tener contrato vigente hasta diciembre del 2026, deberá buscar nuevo club para continuar su carrera.

En ese escenario, ya hay dos clubes que han mostrado interés en fichar al atacante trasandino: Defensa y Justicia de Argentina y O’Higgins de Rancagua, que se alista para jugar la Fase 2 de la Copa Libertadores.

De concretarse su salida de la Universidad de Chile, Leandro Fernández dejaría el Centro Deportivo Azul con dos títulos y un registro de 100 partidos, 33 goles y 23 asistencias.