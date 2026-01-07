;

Audax Italiano se reforzará con joven delantero argentino para la Copa Sudamericana

El cuadro itálico cerró a su tercer refuerzo para la temporada 2026.

Damián Riquelme

Rodrigo Cabral / Huracán

Audax Italiano se reforzará con un joven extremo argentino de cara a la temporada 2026, donde tendrá como principal desafío la disputa de la fase previa de la Copa Sudamericana.

Se trata de Rodrigo Cabral, atacante de 25 años procedente desde Huracán. Según informó el periodista César Luis Merlo, el jugador arribará a La Florida mediante un préstamo de un año con opción de compra.

El trasandino viajaría a nuestro país este jueves para estampar su firma y así sumarse a los entrenamientos de la pretemporada con los “Tanos”.

Cabral hizo su debut en el profesionalismo en el año 2019 con Huracán, frente a Atlético Tucumán, por la Superliga Argentina. En 2024 tuvo una corta cesión por Argentinos Juniors, lo cual le permitió ganar minutos en cancha. Actualmente, suma 148 partidos, 9 goles y 9 asistencias.

