En la edición de Los Tenores de este martes 16 de diciembre, nuestros panelistas comentaron todos los movimientos en el mercado de fichajes que están realizando los clubes del fútbol chileno.

Leo Burgueño, Danilo Díaz, Rodrigo Hernández, Patricio Barrera y Carlos Costas supieron del rumor que ponía a Arturo Vidal en Inter Miami, conocieron al nuevo cortado de Colo Colo y el fichaje que están pronto a cerrar los albos.

Además, analizaron el panorama de la Universidad de Chile, que aún no llega a un acuerdo con Gustavo Álvarez para que el DT salga y escucharon las palabras de Sabino Aguad, gerente general de Unión Española, sobre el lío en el reglamento que podría dejarlos sin descender.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 16 de diciembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.