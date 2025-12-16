Universidad de Chile estaría a detalles de pactar un amistoso internacional / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad de Chile estaría a detalles de pactar un amistoso internacional, el cual se jugaría antes de que comience el Campeonato Nacional 2026.

Según informaron medios de Perú, hay conversaciones avanzadas para que los azules jueguen un partido contra Universitario de Deportes, actual tricampeón del fútbol peruano.

Todo esto en el marco de la “Noche Crema”, instancia donde el club de Lima presentará su plantel oficial para la temporada 2026.

Por ahora, Universidad de Chile asoma como el rival de Universitario de Deportes para la “Noche Crema”, la cual se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Lima, el lunes 26 de enero, una semana antes de que arranque el Campeonato Nacional.