Registran más de 400 sismos en el Maule: Sernageomin eleva alerta del Volcán Nevado de Longaví

El Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) elevó de Verde a Amarilla la alerta técnica para el Volcán Nevado de Longaví, tras detectar un aumento significativo en la actividad sísmica registrada durante los últimos días en el macizo ubicado en la región del Maule.

La decisión fue adoptada luego de una mesa técnica realizada junto a Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), debido al incremento de movimientos volcano-tectónicos observados desde el pasado 20 de mayo. Según detallaron los especialistas, estos eventos están asociados al fracturamiento de roca al interior del sistema volcánico.

El director nacional subrogante de Sernageomin, Mauricio Lorca, explicó que, bajo un criterio preventivo, se estableció una zona de posible afectación de tres kilómetros alrededor del cráter. Además, llamó a la calma asegurando que el volcán se mantiene bajo monitoreo permanente por parte del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS).

Por su parte, el jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica, Álvaro Amigo, informó que se han contabilizado más de 400 sismos, incluidos cuatro eventos con magnitudes superiores a 3,0. El más intenso alcanzó una magnitud local de 4,3, convirtiéndose, según indicó, en el episodio más energético registrado desde que el volcán cuenta con vigilancia instrumental.

Aunque la actividad sísmica continúa, desde Sernageomin señalaron que la frecuencia de los eventos ha disminuido respecto de jornadas anteriores. En paralelo, Senapred declaró Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Longaví, Colbún y Linares.

Las autoridades llamaron a la población y a quienes visiten la zona a mantenerse informados y seguir las recomendaciones oficiales ante cualquier cambio en la actividad del volcán.