Colo Colo sorprende y suma un nuevo “cortado” para 2026: interesa en la UC y otros cuatro clubes chilenos

El futbolista estaba cerca de renovar su contrato, pero su situación dio un giro radical y todo indica que dejará el Estadio Monumental.

El pasado miércoles, Colo Colo confirmó que cuatro jugadores no continuarán siendo parte de su plantel de cara a la temporada 2026: Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Mauricio Isla y Óscar Opazo.

Sin embargo, un nuevo futbolista podría sumarse a este listado. Se trata de Alexander Oroz, quien estaba cerca de renovar su contrato con los albos, pero su situación dio un giro radical y todo indica que dejará el Estadio Monumental.

Según informó el periodista de ADN Deportes, Cristian Alvarado, en el programa ‘De Puntete’, el extremo de 23 años no seguirá en el “Cacique” tras la negativa de Blanco y Negro de extender su vínculo.

La decisión de la dirigencia de Colo Colo estaría relacionada con las constantes lesiones que ha sufrido el atacante. De hecho, el “Flecha” debió pasar por el quirófano durante esta temporada y se perdió gran parte de la segunda rueda del Campeonato Nacional 2025.

En ese escenario, ya hay cinco clubes del fútbol chileno que han mostrado interés en fichar a Oroz. De acuerdo con el citado medio, esos equipos son Universidad Católica, Deportes Concepción, Palestino, Audax Italiano y Unión La Calera.

De concretarse su salida de Colo Colo, Alexander Oroz dejaría el club con cinco títulos y un registro de 54 partidos, nueve goles y tres asistencias.

