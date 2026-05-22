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Escándalo en la Copa Libertadores: alertan presunto arreglo de partido tras flujo inusual de apuestas

La Conmebol recibió un reporte que advierte sobre un “volumen anormal” de apuestas en el duelo que jugaron Independiente Rivadavia y Fluminense en Mendoza, por la cuarta fecha del Grupo C.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / NurPhoto

El partido entre Independiente Rivadavia y Fluminense, disputado el pasado 6 de mayo en Mendoza, Argentina, por la cuarta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026, encendió las alarmas durante las últimas horas en la Conmebol.

Según informó el medio brasileño Globo Esporte, el ente rector del fútbol sudamericano recibió un reporte que denuncia un posible amaño de partido en el encuentro jugado en suelo trasandino, luego de detectarse un volumen inusualmente alto de apuestas a una tarjeta amarilla en el duelo que terminó 1-1.

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El “volumen anormal” fue detectado en una pequeña casa de apuestas en Argentina. Las sospechas recaen sobre la tarjeta mostrada al mediocampista de Independiente Rivadavia, Tomás Bottari, en el minuto 36 del primer tiempo.

En un contragolpe rápido de Fluminense, Bottari interceptó con el brazo un pase de Rodrigo Castillo hacia Lucho Acosta, en lo que fue su primera infracción del partido. El árbitro uruguayo Gustavo Tejera no dudó en mostrarle la tarjeta amarilla. Finalmente, el volante argentino concluyó el encuentro con dos faltas, la segunda de ellas en el minuto 17 del complemento.

Según el Código Disciplinario de la Conmebol, quienes participen en casos de amaño de partidos pueden ser sancionados con hasta cinco años de inhabilitación para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol, ​​si son declarados culpables tras la investigación. En casos graves, la sanción puede ser de por vida. El código también contempla la posibilidad de que el club sea sancionado con la pérdida del partido si se comprueba que un jugador participó en el amaño.

Cabe recordar que Independiente Rivadavia se aseguró el primer lugar del Grupo C a falta de un partido, con 13 puntos en cinco encuentros. En tanto, Fluminense tiene 5 unidades y buscará asegurar su pase a octavos de final en la última jornada el próximo miércoles, cuando visite a Deportivo La Guaira, que suma 3 puntos.

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