Turbazo a expresidente del TC: decretan internación provisoria para tres menores tras violento asalto en San Miguel

La Fiscalía Metropolitana Sur formalizó este viernes a seis imputados por el violento “turbazo” que afectó al expresidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, en su domicilio de la comuna de San Miguel.

El hecho terminó con un asaltante fallecido, dos delincuentes heridos y un intercambio de disparos al interior de la vivienda.

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Según informó el fiscal José Manuel Mac-Namara, cuatro de los detenidos fueron formalizados como autores del delito de robo con homicidio frustrado. Entre ellos, tres adolescentes quedaron sujetos a la medida cautelar de internación provisoria, mientras que el único adulto imputado deberá cumplir prisión preventiva durante el desarrollo de la investigación.

En tanto, otras dos mujeres fueron formalizadas por el delito de encubrimiento. El tribunal decretó para ambas las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional. Además, se fijó un plazo de investigación de 120 días.

Todo se dio cuando un grupo de cerca de ocho sujetos ingresó armados al domicilio de Aróstica, ubicado en calle Gaspar Banda. De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el exministro del TC repelió el asalto utilizando un arma de fuego, lo que derivó en un enfrentamiento dentro del inmueble.

Producto del intercambio de disparos, uno de los asaltantes murió en el lugar y otros dos resultaron heridos. Tanto Aróstica como su hijo también sufrieron lesiones, aunque fuera de riesgo vital.

La Policía de Investigaciones y la Fiscalía continúan realizando diligencias para esclarecer la dinámica exacta del ataque y determinar la participación de cada uno de los involucrados.