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VIDEO. Maximiliano Gutiérrez es furor en Argentina con este golazo: ¡tiro libre perfecto!

El seleccionado chileno se hizo cargo de una falta lejana al área y con un remate de derecha colgó el balón en un ángulo.

Javier Catalán

Captura: TyC Sports

Captura: TyC Sports

Maximiliano Gutiérrez cayó de pie en su llegada a Independiente y en apenas unas semanas logró ganarse un lugar como titular en el equipo dirigido por Gustavo Quinteros gracias a sus goles y buenas actuaciones.

Este viernes, el ex Huachipato volvió a marcar con la camiseta del “Rojo”, esta vez en el duelo por Copa Argentina frente a Unión de Santa Fe, con un espectacular tiro libre que rápidamente comenzó a viralizarse en Argentina.

El nuevamente seleccionado chileno tomó la responsabilidad de ejecutar una falta al borde del área y, con un potente derechazo, superó la barrera para clavar el balón en un ángulo, dejando sin reacción al arquero rival.

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En apenas siete partidos defendiendo a Independiente, Maximiliano Gutiérrez ya suma tres goles y dos asistencias, consolidándose rápidamente como una de las grandes figuras del “Rey de Copas”.

Revisa el golazo de Maximiliano Gutiérrez por Independiente

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