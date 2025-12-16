;

El mensaje de Sabino Aguad que alimenta la ilusión de Unión Española de quedarse en Primera: “Tenemos...”

El gerente general del cuadro hispano abordó el reclamo presentado junto a Deportes Iquique para invalidar sus descensos a la Primera B.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

El gerente general de Unión Española, Sabino Aguad, manifestó su confianza de mantener al club en la Primera División del fútbol chileno tras el reclamo presentado junto a Deportes Iquique ante el directorio de la ANFP para invalidar sus descensos a la Primera B.

En el marco de la presentación de Gonzalo Villagra como director técnico, el dirigente del cuadro de Independencia explicó por qué los clubes elevaron el reclamo sobre el final de la temporada y sostuvo: “La verdad es que no lo teníamos antes, nos dimos cuenta hacia el final. Es algo que ya había sucedido años atrás en la ANFP y se le había dado respuesta positiva”.

“Nosotros analizamos eso, más lo de ahora y creímos que era factible y posible, por eso hicimos el reclamo. No es que sea algo nuevo, sino que es algo que ya ha sucedido antes y ha tenido respuesta positiva porque el reglamento está por sobre las bases. Tenemos expectativas positivas", agregó.

En esa línea, Aguad no descartó recurrir a otras instancias en caso de obtener una respuesta negativa de la ANFP: “Esperemos la respuesta, no nos adelantemos. No quisiéramos decir qué vamos a hacer, porque depende mucho de qué es lo que va a decir la respuesta del directorio de la ANFP. Una vez que tengamos la respuesta, tenemos varias alternativas”.

“Creemos que debería llegar una instancia en que nos sentemos a negociar y eso es lo que esperamos. No es llegar y decir ‘mira sí o no’, entendemos que hay cosas que se deberían conversar. Hay dineros en juego, hay números de equipos, por eso que queremos recibir la respuesta del directorio y ver qué acciones tomamos", remarcó.

Además, el gerente general de Unión Española aclaró que la planificación del equipo no se verá afectada por esta situación. “La planificación en general es la misma, en términos de cuándo vuelve el plantel a entrenar y el inicio de la pretemporada. Las fechas son prácticamente las mismas. La Primera y la Primera B estarían comenzando el mismo fin de semana, por lo tanto, la planificación es la misma".

“En términos de jugadores, no hemos cerrado a ninguno, pero ya tenemos por lo menos seis o siete bastante vistos y con acuerdos. El presupuesto es más o menos el mismo, ya sea estemos en la Primera o en la Primera B, por lo tanto no sería un gran cambio”, sentenció.

