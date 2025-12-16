El tiempo se agota: Azul Azul busca planificar el 2026 de la U en medio de las negociaciones para la salida de Gustavo Álvarez / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

La U de Chile sigue en un compás de espera que se ha ido alargando respecto a las labores del club con miras a la temporada 2026.

Esto debido a que se mantienen las gestiones para destrabar la salida de Gustavo Álvarez.

Debido a la pretensión de Azul Azul para que el DT pague íntegramente su cláusula de salida, de 1,2 millones de dólares, todavía no hay acuerdo.

De hecho, Gustavo Álvarez no tiene apuro alguno, considerando que al seguir con contrato con la U de Chile, tiene hasta el 5 de enero, considerando que es en esa fecha cuando comenzará la pretemporada.

En Perú tampoco hay prisa, considerando que su nombre está entre los candidatos para asumir la selección del Rímac.

“Si estamos apuntando al Mundial 2030, no podemos apurarnos. Respetando los perfiles ya creados, estamos en la ruta de entrevistas con candidatos. Va a ser extranjero. Necesitamos también un entrenador que se comprometa con el sistema de formación del fútbol peruano”, aseguró el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, en diálogo con el programa“No Seas Fulero”.

Ante la falta de avances con Gustavo Álvarez y su salida, según información de ADN Deportes, Azul Azul tendrá una reunión de directorio este viernes, pero solo con los representantes vinculados al grupo controlador, para proyectar el 2026.

¿Y chances de un nuevo entrenador? Pese a las chances de traer al portugués Renato Paiva, el gerente deportivo del club, Manuel Mayo, busca alguien con experiencia en el fútbol chileno, para lo cual tienen en carpeta los nombres de Martin Anselmi (ex Unión La Calera) y Francisco Meneghini (quien aún no renueva su contrato con O’Higgins).