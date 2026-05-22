Ignacia Michelson sorprende con aparición en prestigioso festival internacional de Cannes: “Los sueños se cumplen...”

Ignacia Michelson es una de las 30 concursantes que buscarán ser el nuevo rostro de uno de los concursos de belleza más importantes del país, el Miss Universo Chile.

Hace algunos días la influencer celebró su invitación a una de las galas cinematográficos más importantes del mundo, el Festival de Cannes, con un emotivo mensaje.

“Lo digo con muchísimo orgullo y agradecimiento: ser una de las pocas, o quizás la única Miss invitada en Chile, me demuestra que cuando uno cree en sí mismo, los sueños realmente sí se cumplen”, publicó Michelson.

La participación de Ignacia Michelson en el Festival de Cannes

La chilena estuvo presente durante la gala del Festival de Cannes en un logro inédito en su corta carrera en el modelaje, que además impulsa de manera importante su figura en medio de su participación en Miss Universo Chile.

“Llegamos a Cannes por primera vez pasando por la red carpet, viviendo un sueño y disfrutando cada segundo”, escribió la ex chica reality.

Esto generó diversas reacciones en redes sociales con varios comentarios celebrando este nuevo paso de Michelson en el escenario internacional.