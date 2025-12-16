;

Descartan posible fichaje de Arturo Vidal en Inter Miami: “Queda claro que no es el mismo que el de 2020”

En conversación con ADN Deportes, José Armando Rodríguez, periodista especializado en la MLS, afirmó que el “King” no es una opción para llegar al equipo de Lionel Messi.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

El futuro de Arturo Vidal en Colo Colo ha estado en duda tras el término del Campeonato Nacional 2025. Pese a tener contrato vigente con los albos, el “King” no estaría conforme con el rol que le asignaría Fernando Ortiz, e incluso una eventual salida no se puede descartar.

Uno de los rumores que situaban al bicampeón de América fuera del Estadio Monumental surgía desde Estados Unidos, más precisamente desde el Inter Miami. Para conocer más sobre esta versión, ADN Deportes se contactó con José Armando Rodríguez, periodista de Deporte Total USA y corresponsal de Claro Sports en Norteamérica, quien aclaró lo que realmente está ocurriendo en el equipo de Lionel Messi y compañía.

El tema de Arturo Vidal viene de hace mucho tiempo en Estados Unidos y particularmente en la ciudad de Miami. El primer acercamiento fue en 2020, durante el primer año de Inter Miami”, comenzó señalando el comunicador especializado en la MLS.

“La idea era tener a Arturo Vidal como una de las grandes figuras. Queda claro que el Vidal de hoy no es el mismo que el de 2020, y por eso no pudo llegar, ya que Inter Miami debía presentarle un proyecto realmente ambicioso para sacarlo del más alto nivel”, explicó sobre las razones por las que nunca jugó en el equipo rosa, pese a que en años anteriores sí fue buscado de manera formal.

Ahora, con más edad y quizás siendo más accesible, el arribo de Vidal volvió a sonar con fuerza en Estados Unidos, pero Rodríguez fue claro en señalar que, hasta el momento, en Miami no han analizado seriamente la opción de sacarlo de Colo Colo.

“Hasta ahora, los indicadores no apuntan a que pueda suceder en 2026. Inter Miami tiene un vacío que llenar tras el retiro de Sergio Busquets. Y, como suele suceder en equipos campeones, y más aún con Lionel Messi en la plantilla, comienzan a sonar muchos nombres. La información que manejamos es que el reemplazante de Busquets ya está muy avanzado y Arturo Vidal no figuraba entre los favoritos para quedarse con ese puesto”, sentenció el periodista.

