Colo Colo avanza por su primer refuerzo: fue seleccionado chileno y campeón de la Sudamericana

Los albos están a detalles de cerrar la llegada de Matías Fernández, lateral derecho que quedará libre desde Independiente del Valle.

Colo Colo tiene encaminado a su primer refuerzo para la temporada 2026. Se trata de Matías Fernández Cordero, lateral derecho que quedará libre desde Independiente del Valle y está cerca de sellar su arribo al Estadio Monumental.

Según informó el periodista César Luis Merlo, los albos tienen negociaciones “muy avanzadas” para quedarse con el fichaje del zaguero de 30 años y ya trabajan en los últimos detalles para acordar su contrato.

El jugador, que fue seleccionado nacional en el último proceso de La Roja, firmaría por dos temporadas con el “Cacique” y llegaría a Macul como el flamante reemplazante de Mauricio Isla, cuyo vínculo no fue renovado por la dirigencia de Blanco y Negro.

De no mediar inconvenientes, Fernández se convertirá en el primer refuerzo de Colo Colo y dejará Independiente del Valle después de cuatro temporadas. El lateral estuvo en el club ecuatoriano entre 2022 y 2025, periodo en el que conquistó una Recopa Sudamericana, una Copa Sudamericana, una Serie A de Ecuador, una Copa Ecuador y una Supercopa de Ecuador.

En total, jugó 128 partidos, anotó un gol y entregó 17 asistencias. También cuenta con pasos por Unión La Calera y Santiago Wanderers, elenco donde se formó e hizo su debut como profesional en 2015.

