VIDEO. Los Tenores anticiparon la fecha 28 del Campeonato Nacional y conversaron con Jorge Gatica, jugador de Santiago Wanderers

En el programa de este viernes, nuestros panelistas comentaron las conferencia de prensas de Gustavo Álvarez en la U y de Fernando Ortiz en Colo Colo, además de otros temas del mundo del deporte.

Javier Catalán

Radio ADN

Radio ADN

En la edición de Los Tenores de este viernes 21 de noviembre, nuestros panelistas comentaron el presente de la Universidad de Chile antes de enfrentar a O’Higgins de Rancagua y escucharon a Gustavo Álvarez en conferencia de prensa.

Cristian Arcos, Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas, analizaron las declaraciones de Fernando Ortiz sobre su futuro en Colo Colo y supieron como llega el plantel albo para enfrentar a Unión La Calera.

ADN

Además, desmenuzaron la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en Uruguay y conversaron con Jorge Paul Gatica, futbolista de Santiago Wanderers.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 21 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

