En la edición de Los Tenores de este viernes 21 de noviembre, nuestros panelistas comentaron el presente de la Universidad de Chile antes de enfrentar a O’Higgins de Rancagua y escucharon a Gustavo Álvarez en conferencia de prensa.

Cristian Arcos, Pamela Juanita Cordero, Danilo Díaz, Víctor Cruces y Carlos Costas, analizaron las declaraciones de Fernando Ortiz sobre su futuro en Colo Colo y supieron como llega el plantel albo para enfrentar a Unión La Calera.

Además, desmenuzaron la conferencia de prensa de Marcelo Bielsa en Uruguay y conversaron con Jorge Paul Gatica, futbolista de Santiago Wanderers.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 21 de noviembre y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.