La Met Gala 2026 ha vuelto a demostrar por qué es el epicentro de la convergencia entre el arte y la moda, y este año, Sabrina Carpenter ha sido la encargada de personificar esa unión de una forma literal.

Tras un paso triunfal por Coachella, la artista se presentó en la escalinata del Museo Metropolitano de Arte con una propuesta que rinde homenaje al cine clásico, específicamente a la cinta Sabrina de 1954, protagonizada por Audrey Hepburn.

El diseño, una creación a medida de Dior bajo la visión de Jonathan Anderson, destacó por su audacia técnica: un vestido de tul cuya estructura estaba compuesta por cintas de película real, adornadas con una meticulosa pedrería.

El detalle es tal que, en un acercamiento a los fotogramas, es posible identificar figuras legendarias como Humphrey Bogart y William Holden.

Sobre el proceso creativo y su relación con la firma, la cantante detalló que “todo está hecho de cinta de película, lo cual es mi sueño. Jonathan Anderson, con lo genio que es, y Dior... todo el equipo es tan... ni siquiera puedo expresar mi amor y gratitud hacia ellos”.

“Acabamos de terminar todos mis looks de Coachella juntos y luego se lanzaron directamente a hacer este vestido de ensueño. Y Jared Eng, mi estilista, lo armamos todo y es... es increíble”, complementó.

Un rol de liderazgo y evolución estética

Más allá de su impacto visual, la participación de Carpenter en esta edición fue institucional; formó parte del comité organizador de la gala, consolidando su estatus como una voz influyente en la industria.

Este look de película marca un nuevo hito en su historial en la Met Gala, caracterizado por una versatilidad que evita los encasillamientos.

Hay que recordar que entre sus apariciones destaca la del 2025, cuando apostó por una estética rupturista con un conjunto no-pants en tono borgoña, diseñado por Louis Vuitton.

En 2024 tuvo un giro hacia el romanticismo con un vestido estilo princesa de Oscar de la Renta, que combinaba un corpiño de terciopelo negro con una falda degradada en azul cielo.

También es recordada en su debut, en 2022, cuando se inclinó por un conjunto de dos piezas con destellos dorados y plateados, firmado por Paco Rabanne.

Con esta última aparición, Sabrina Carpenter no solo reafirma su camaleónica capacidad para adaptarse a las temáticas de la gala, sino que eleva la apuesta al llevar la historia del séptimo arte entretejida en su propia vestimenta.