A Fernando Ortiz le preguntan por su futuro en Colo Colo y su respuesta sorprende: “Que no suene irónico, pero...”

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, habló en la previa del partido de este domingo ante Unión La Calera por la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025 y dejó una particular reflexión sobre su futuro, considerando que cuenta con una cláusula de rescisión que podría permitir su salida anticipada del “Cacique”.

“Yo me proyecto para el día domingo, no me voy a proyectar del domingo hacia delante. Que no suene irónico lo que digo, pero no puedo proyectarme hacia adelante porque no sé lo que puede pasar", declaró en conferencia de prensa.

En esa línea, el entrenador argentino señaló que “tengo un compromiso importante el día domingo. Soy de la idea y de pensar que tengo que vivir el momento. No sé dónde me pueda encontrar el 2026, pero de que se vienen cosas por delante importantes, sí, no lo voy a negar".

“Dentro de esas cosas importantes, ¿estoy dentro? No lo sé. Tengo que sacar el partido adelante el día domingo contra un gran rival", agregó.

Respecto a su labor en la banca de los albos, Ortiz sostuvo que “estoy convencido de que el equipo ha crecido a nivel deportivo. No soy mucho de fijarme en los números comparativos de lo que venía a lo que sucede, pero sí hay una mejoría. El último partido quizás no fue tan notorio como los anteriores, pero sí hubo una mejoría en ese sentido".

Cómo llega el plantel de Colo Colo para el duelo ante Unión La Calera

Por otro lado, el técnico del ‘Cacique’ se refirió a la condición de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro tras su participación en la gira de la selección chilena por Rusia. “Los noté bien, con muchas ganas. Felicitarlos por lo que han hecho en esta gira representando al país, lo han hecho muy bien”, afirmó.

“Están disponibles para que yo pueda tomar la decisión el día de mañana de parar el equipo y con ganas, que eso es lo más importante. Ambos están a disposición para el día domingo”, aclaró.

El estratega de 47 años también tuvo palabras para Alan Saldivia, quien ya retornó a las prácticas tras su lesión. “La semana pasada dije que a él le faltaba complementar ciertos entrenamientos, que a mi consideración dos semanas completas lo hizo y lo felicité. El día de mañana, cuando tome decisiones, Alan entenderá que si está bien merecido lo tiene y si no está, tendrá que seguir trabajando", explicó.

Finalmente, aclaró el estado de Arturo Vidal. “Arturo regresó después de su lesión hace dos semanas. Esas dos semanas lo ha hecho muy bien en el tema físico y táctico. Está dentro de las posibilidades que yo considere el día domingo. Mañana voy a definir el equipo y Arturo es uno más junto a sus compañeros para poder estar en la competencia", sentenció.