;

Muere recordado goleador de Unión Española y la U: qué le pasó y su historia en el fútbol chileno

El exfutbolista paraguayo Eladio Zárate falleció a los 84 años de edad.

Felipe Romo

Muere recordado goleador de Unión Española y la U: qué le pasó y su historia en el fútbol chileno

El fútbol chileno vive un momento de luto tras confirmarse la muerte del exdelantero de Unión Española y Universidad de Chile, Eladio Zárate. El paraguayo supo ser cuatro veces goleador del torneo nacional.

El exfutbolista falleció a los 84 años de edad, sin embargo no se han comunicado las causas de su deceso.

Revisa también:

ADN

Zárate surgió en Olimpia y arribó en 1966 a Independencia para defender los colores “Hispanos”, donde anotó 101 goles y dejó su nombre en Santa Laura como el cuarto máximo artillero del club.

Esto le valió un recordado paso por la U en 1971, donde anotó 25 tantos y se alzó como tetragoleador del fútbol chileno. También, jugó en clubes como San Lorenzo, Huracán, San Luis de México y Guaraní.

Zárate también fue parte de la selección paraguaya y sumó un total de 132 goles a lo largo de su carrera. Levantó un título en su país natal con Olimpia y se retiró en 1974.

Contenido patrocinado

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Inseguridad en Chile: 67% cree que el Estado está sobrepasado pese a histórica baja en percepción de nuevos delitos

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

Ni Luke ni Yoda están en la lista: Fans eligen sus 10 personajes de Star Wars favoritos y resultados sorprenden

&#039;Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA&#039;

'Habrá mucha más música realmente buena gracias a la IA'

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Denise Rosenthal sorprende con potente transformación física: el registro se hizo viral al instante

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Que la Fuerza te acompañe: por qué el 4 de mayo es el Día de Star Wars

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

Camila Nash quedó helada luego de directo comentario de Arenita en reality de Mega: guarda relación con JC Rodríguez

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

“Hace una diferencia enorme”: La medida “hipersimple” para evitar que te roben las claves y filtren tus datos

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

¿Cómo puedo postular?: Esto es todo lo que debes saber sobre este bono específico para trabajadores en Chile

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

Olvídate de los platinados: Vuelve el rubio dorado que definió los 90 y 2000

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad