Muere recordado goleador de Unión Española y la U: qué le pasó y su historia en el fútbol chileno

El fútbol chileno vive un momento de luto tras confirmarse la muerte del exdelantero de Unión Española y Universidad de Chile, Eladio Zárate. El paraguayo supo ser cuatro veces goleador del torneo nacional.

El exfutbolista falleció a los 84 años de edad, sin embargo no se han comunicado las causas de su deceso.

Zárate surgió en Olimpia y arribó en 1966 a Independencia para defender los colores “Hispanos”, donde anotó 101 goles y dejó su nombre en Santa Laura como el cuarto máximo artillero del club.

Esto le valió un recordado paso por la U en 1971, donde anotó 25 tantos y se alzó como tetragoleador del fútbol chileno. También, jugó en clubes como San Lorenzo, Huracán, San Luis de México y Guaraní.

Zárate también fue parte de la selección paraguaya y sumó un total de 132 goles a lo largo de su carrera. Levantó un título en su país natal con Olimpia y se retiró en 1974.