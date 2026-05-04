Domina 7 idiomas y ya voló con la NASA: la asombrosa historia de un ‘niño genio’ de 10 años que quiere dejar una huella

Con tan solo 10 años de edad, David Camacho ya sabe lo que es pilotar en gravedad cero, impartir conferencias universitarias y dominar siete idiomas.

Sin embargo, este pequeño originario de Querétaro, México, rechaza con una madurez inusual la etiqueta de “genio” que muchos intentan imponerle debido a su coeficiente intelectual (CI) de 162.

Y es que no se trata de una cifra menor, superando incluso las estimaciones de mentes históricas como Albert Einstein o Stephen Hawking.

Para David, el intelecto no es un destino, sino una herramienta de trabajo. Bajo el seudónimo de ‘David da Vinci’, el joven se prepara para lanzar un libro y una aplicación móvil, mientras sueña con hitos como realizar la primera intervención quirúrgica en el espacio.

El reto de las altas capacidades

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece el umbral de las altas capacidades en un CI de 130, el mexicano prefiere mantener los pies en la tierra. Según explica, el talento sin trayectoria no define a una persona.

“Los genios ya están en la tumba y, si son genios, es porque hicieron cosas geniales”, comenta, añadiendo que “quizá sea un genio cuando tenga 70 años, pero cuando ya haya hecho cosas geniales en la vida”.

Su camino no ha estado exento de obstáculos. Como sucede con muchos niños con sobredotación, el sistema educativo tradicional resultó ser un entorno asfixiante.

Lo que para otros era aprendizaje, para él era monotonía, lo que derivó en episodios de acoso escolar por parte de compañeros que no comprendían su ritmo acelerado.

“Mucha gente piensa que debemos saber todo, pero no somos adivinos, nos tienes que ir enseñando. No significa que tengamos todas las respuestas del universo”, aclara Camacho sobre las expectativas que recaen sobre él.

Del bullying al emprendimiento digital

Lejos de amedrentarse por el hostigamiento sufrido en el pasado, David decidió transformar esa experiencia en una solución tecnológica. Este año tiene previsto el lanzamiento de Macayos, una plataforma digital pionera en México que utiliza inteligencia artificial para enseñar a los menores a gestionar sus emociones.

Su madre, Claudia Flores, relata que el diagnóstico de su hijo fue un proceso de descubrimiento familiar que se aceleró durante el confinamiento por la pandemia.

Al observar su capacidad para aprender de forma autodidacta, buscaron apoyo especializado, algo que, según cifras del Centro de Atención al Talento (CEDAT), es una excepción.

Se estima que existen cerca de un millón de niños superdotados en el país, pero el 93% de ellos carece de un diagnóstico correcto o ha sido confundido con cuadros de TDAH o autismo.

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Presente y futuro

Actualmente, David Camacho se forma en una institución internacional en línea que le permitirá acceder de forma anticipada a la universidad.

Además, fue seleccionado para ir a la sede de la NASA en Houston y participar en un programa de entrenamiento espacial. Allí pudo pilotar un vuelo asistido y experimentar la gravedad cero.

Su curiosidad es insaciable: además del español, inglés, francés y alemán, ya se encuentra estudiando ruso, portugués e italiano.

A pesar de su agenda de adulto y su visión empresarial, el pequeño insiste en que su esencia sigue siendo la de un niño que disfruta de sus juegos y de ir al parque. Su objetivo final es utilizar su capacidad para generar un impacto social duradero.

“No muchas personas nacen con esto, así que me gustaría usarlo a favor de los niños y del bienestar de la humanidad, dejar mi huella”, concluye el joven.