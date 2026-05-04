Colo Colo y la U lideran mientras Católica se complica: así marchan los grupos de la Copa de la Liga 2026

El fútbol chileno vivió la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2026 a falta de un partido por disputarse entre Colo Colo y Coquimbo Unido, reprogramado por la participación de los “Piratas” en Libertadores.

En la otra vereda Universidad de Chile goleó por 5-0 a La Serena como visitante en una gran actuación de Maximiliano Guerrero. Los “Azules” son punteros del grupo D con siete unidades junto al Audax italiano.

Católica solo logró un empate ante Universidad de Concepción en un partido marcado por la expulsión de José Salas. El equipo de Garnero marcha en la segunda ubicación, a tres puntos del líder Ñublense que tiene 10 puntos en el Grupo B.

O´Higgins y Deportes Limache empataron 1-1 y los “Celestes” mantienen el liderato del Grupo C con ocho unidades. Los “Tomateros” son escolta con seis y Everton mantiene sus chances con cuatro.

En el Grupo A, Deportes Concepción comenzó a sepultar su clasificación tras caer ante Huachipato por la cuenta mínima. El equipo de Talcahuano sumó cuatro puntos y está a tres de distancia con los líderes Colo Colo y Coquimbo Unido, que tienen su duelo pendiente.

Clasificación Copa de la Liga 2026, fecha 4

Grupo A

Colo Colo, 7 (+3)

Coquimbo Unido, 7 (+2)

Huachipato, 4

Deportes Concepción, 1

Grupo B

Ñublense, 10

Universidad Católica, 7

Universidad de Concepción, 4

Cobresal, 1

Grupo C

O´Higgins, 8

Deportes Limache, 6

Everton, 4

Palestino, 2

Grupo D