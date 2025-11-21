“Nunca tuve un problema de golpes con el hijo del DT y me gustaría que él aclare el tema, pero siento que no va a pasar” / MAURICIO TORO/AGENCIAUNO

Jorge Gatica vive días difíciles en Santiago Wanderers. El volante, que ha sido titular casi todo el año, fue marginado del último partido contra Cobreloa por la Liguilla de Ascenso, a raíz de una decisión técnica de Domingo Sorace, entrenador de los “caturros”.

Junto a eso, este viernes el diario La Estrella de Valparaíso informó de una supuesta pelea protagonizada por el jugador. Según el medio citado, Gatica se fue a las manos con Enzo Sorace, coordinador del equipo e hijo del DT.

En medio de esta polémica, el mediocampista conversó con Los Tenores de ADN y desmintió las informaciones que surgieron desde el puerto. “Nunca he tenido un problema de golpes con el hijo del DT. Todo eso es falso. Dijeron que yo había tenido una discusión, una pelea, pero no fue así. Y yo jamás voy a hacer eso, no arriesgaría mi contrato y tampoco ensuciaría mi nombre”, señaló.

“Me gustaría que él (Domingo Sorace) salga a aclarar el tema, pero siento que no va a pasar. Por mi parte, yo estoy fuerte y tranquilo, porque sé lo que valgo. Tengo el apoyo de mi familia y de mucha gente”, agregó el futbolista de 29 años.

Respecto a su marginación ante Cobreloa, Jorge Gatica explicó: “Fue una decisión técnica. Me dijeron que no me iban a citar para ese partido, por el penal que cometí contra Magallanes el otro día”.

“Mucha gente no sabe que nos quitaron las concentraciones y los almuerzos”

Además, el volante reconoció que la relación entre el plantel y la dirigencia de Santiago Wanderers no es de las mejores. “Los dirigentes del club no nos dicen nada. Mucha gente no sabe que nos quitaron las concentraciones, los almuerzos, cosas que son primordiales para que nosotros como futbolistas estemos cómodos. Pero nosotros estamos firmes, porque le queremos dar una alegría al puerto”, afirmó.

Pese a todos los problemas, el jugador aseguró que su deseo es continuar en el club el otro año. “Obviamente que me gustaría quedarme en el club, llevo tres años acá, siento que ya me gané el cariño de la gente, mi familia se hizo muy hincha de Wanderers y yo igual. Por eso me gustaría quedarme, por mi familia y por la hinchada, pero todo eso se verá al final”, concluyó.