La U suma dos nuevos “refuerzos” para el 2026: acaban de ser campeones y ya entrenan en el CDA

Universidad de Chile sumó dos nuevas incorporaciones de cara a la temporada 2026. Mientras el equipo de Gustavo Álvarez se concentra en la recta final del Campeonato Nacional y su próximo duelo frente a O’Higgins, dos jugadores regresaron en silencio al Centro Deportivo Azul.

Se trata de Jeison Fuentealba y Renato Cordero, quienes se encontraban a préstamo en Universidad de Concepción y vienen de coronarse campeones de la Primera B 2025 junto al “Campanil”.

Según información de ADN Deportes, ambos jugadores ya están entrenando en el CDA, a la espera de que se sumen otros futbolistas que deben retornar de sus respectivos préstamos en otros clubes.

De todas formas, la permanencia de Fuentealba y Cordero para la próxima temporada no está garantizada. Una vez que se resuelva el futuro de Gustavo Álvarez, la gerencia deportiva evaluará sus situaciones y definirá si seguirán en el club de cara al 2026.

Lo cierto es que ambos volantes dejaron muy buenas sensaciones tras su paso por Universidad de Concepción, especialmente Jeison Fuentealba, quien cerró una gran temporada con 34 partidos disputados, 6 goles y una asistencia.