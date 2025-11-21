“No podemos modificar…”: el comentario de Gustavo Álvarez por sanción de la CMF a Michael Clark

Gustavo Álvarez, DT de Universidad de Chile, habló este viernes en conferencia de prensa, donde fue consultado por la sanción que impuso la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en contra de Michael Clark, presidente de Azul Azul.

El mandamás del cuadro azul fue sancionado con una multa de 2. 500 millones de pesos y quedó inhabilitado durante 5 años para ejercer cargos directivos en entidades fiscalizadas por la CMF.

Al respecto, el entrenador de la U comentó que “es un tema que excede lo deportivo y mi radio de acción”. Asimismo, aseguró que “junto con los futbolistas y el staff nos mantenemos aislados de todo ese tema”.

“Esas cosas no están dentro de nuestro círculo de influencia, así que no podemos modificar nada”, agregó Álvarez sobre el problema de Clark con la CMF.

Además, remarcó que solo les preocupa el partido que tendrán ante O’Higgins, rival directo de la U en la lucha por el Chile 2. “Nosotros tenemos que poner el 100% de nuestra energía en ganar el domingo”, señaló.

El DT de los azules también se refirió a los futbolistas que vienen de jugar los amistosos de La Roja en Rusia: Fabián Hormazábal, Matías Sepúlveda y Javier Altamirano. “Tuvieron un desgaste por el viaje, no por los minutos que jugaron. Hablé con ellos, aún tienen encima el tema del viaje y mañana van a estar mejor. En el entrenamiento de mañana decidiré quiénes van en la alineación, pero en principio, los tengo considerados”, afirmó.

Por último, Gustavo Álvarez abordó su futuro en la banca de la U de cara a la temporada 2026. “Mirando para atrás lo que se hizo y proyectando lo que se puede hacer para adelante, uno siempre va a buscar lo mejor para el club y para todas las partes. El momento para hacer eso será después del partido contra Iquique (última fecha)”, concluyó.