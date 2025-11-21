;

Dos titulares ausentes y un regreso de lujo: así llega Colo Colo para enfrentar a Unión La Calera

Fernando Ortiz deberá mover la pizarra para jugar ante los “cementeros” este domingo.

Javier Catalán

Cristián Alvarado

FOTO: SEBASTIÁN RÍOS MORALES/AGENCIAUNO

Este fin de semana regresa el Campeonato Nacional 2025 y Colo Colo tiene un partido vital en su objetivo de entrar en zona de Copa Sudamericana.

Los albos deberán recibir en el Estadio Monumental a Unión La Calera el domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas, en lo que será el antepenúltimo duelo del torneo.

Los dirigidos por Fernando Ortiz deberán enfrentar a los “cementeros” con dos bajas importantes, pero también contarán con dos regresos clave.

Quienes no podrán ver acción serán Claudio Aquino y Jonathan Villagra, ambos por sanción. En el caso del argentino, alcanzó las cinco tarjetas amarillas en el duelo ante Unión Española. En tanto, el zaguero chileno fue expulsado por doble amonestación también ante los “Hispanos”.

En cuanto a las altas, el “Tano” podrá volver a contar con Arturo Vidal, quien dejó atrás sus problemas físicos y se encuentra al 100% para jugar.

Además, otro que entrenó con normalidad durante la semana fue Alan Saldivia, que no ha sumado minutos en la segunda rueda tras arrastrar una pubalgia.

