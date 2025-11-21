“Yo soy tóxico y el que se relaciona conmigo, empeora… ¿Saben en qué se basa esa conducta? En el miedo” / DANTE FERNANDEZ

Marcelo Bielsa protagonizó este jueves una extensa conferencia de prensa, en la cual, confirmó que no renunciará a la banca de Uruguay luego de que su equipo perdiera 5-1 un amistoso ante la selección “B” de Estados Unidos.

Además, el técnico rosarino desmintió rumores de que los jugadores uruguayos le estaban “haciendo la cama” para provocar su salida.

Eso sí, el ex DT de Chile se sinceró como nunca antes: reconoció que su personalidad causa problemas, confesó que aún no se siente aceptado por el plantel charrúa y lanzó una frase que impactó a todos: “Yo soy tóxico”.

Las llamativas y sinceras declaraciones de Bielsa

“Yo soy una persona tímida, soy una persona obsesiva, soy una persona mecanizada, no me gusta el desorden, me siento incómodo en ese escenario. Esos son mis déficits. A mí me cuesta actuar suelto, desinhibido, a amigable, no es mi forma de ser”, señaló el “Loco” sobre su forma de ser.

Respecto a su relación con los seleccionados uruguayos, Bielsa comentó: “Humanamente, todavía no he logrado una aceptación de este grupo que yo conduzco. Y cuando uno va a un lugar, las normas no son las que uno tiene, las normas son las del lugar que te recibe, pero uno no puede dejar de ser uno mismo”.

“En toda mi carrera, siempre fui valorado por los jugadores, pero en este periodo es donde yo más he recibido maltrato, en algunos casos concretos, como el de Luis Suárez”, aseguró el entrenador argentino, quien ha sido varias veces criticado por el goleador histórico de Uruguay.

En la parte final de su discurso ante los medios, Marcelo Bielsa admitió ser una persona tóxica y explicó sus actitudes: “Yo soy tóxico. Relacionarse conmigo empeora al que se relaciona conmigo. Hay tipos tóxicos que solo ven el error, que están corrigiendo, que demandan, que nunca están satisfechos con nada, que solo les gusta hablar del trabajo, que va a comer y lleva un diario porque no quiere integrarse con el resto. Todo eso yo lo vivo como un karma. ¿Saben en qué se basa esa conducta? En el miedo”.

“Uno no disfruta por ganar. Teme por perder mucho más de lo que disfruta por ganar. Entonces, esa obsesividad está en la búsqueda de recursos que te alejen de la derrota y que te acerquen a la victoria”, sentenció el DT de 70 años.